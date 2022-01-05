وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المياومة غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخان يونس تُنفذ 1578 مهمة خلال 2021م وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من تدهور صحة الأسير ناصر أبو حميد وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون" يهنئ عائلة الأسير أبو هواش بعد انتصاره وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يُشيد بدور هيئة المعابر وتسهيل حركة المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تحذّر من تداعيات منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية لغزة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تناقش آليات تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير سوق القيسارية الأثري وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توزع شباك صيد على (١١٨) صياد بواقع ١٥٠دولار وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت":120 طناً من أسماك الدنيس ستطرح في إبريل القادم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان

05 كانون ثاني / يناير 2022 12:45

القدس المحتلة - الرأي:

هدمت آليات بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلاً مملوكاً لعائلة حليسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قامت بـ"قص" منزل سلطان حليسي في حي وادي حلوة بسلوان، بحجة البناء بدون ترخيص.

وقال حليسي: إنه يسكن المنزل البالغة مساحته ستين مترًا مربعًا مع زوجته وأبنائه الأربعة أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاما وأصغرهم بعمر السادسة، منذ عام 2014، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحقه بحجة البناء دون ترخيص وفرضت عليه مخالفة مالية بقيمة 35 ألف شيقل.

وأضاف: "خلال العام المنصرم أبلغتنا سلطات الاحتلال بهدم المنزل ذاتيًّا بحجة البناء دون ترخيص، ورفضت تنفيذ الأمر، واليوم بدأت آليات بلدية الاحتلال بهدم المنزل وتحميلنا تكاليف الهدم، علمًا أن سلطات الاحتلال اعتمدت آلات القص نظرًا لصعوبة وصول الجرافات الى المنزل".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟