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10 وفيات و332 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

05 كانون ثاني / يناير 2022 01:14

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (3)، الخليل (3)، أريحا والأغوار (1)، بيت لحم (1)، نابلس (2).

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: رام الله والبيرة 127، بيت لحم 30، طولكرم 13، جنين 17، طوباس 7، سلفيت 3، نابلس 23، ضواحي القدس 4، الخليل 17، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 88، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5707 فحوصات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة 40، بيت لحم 34، طولكرم 4، جنين 15، طوباس 11، نابلس 11، ضواحي القدس 4، الخليل 72، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 118.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 100 مصاب، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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