وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع في المرحلة الثانية من مبادرة سفراء حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تُطلق حملة للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وكالة الرأي الفلسطينية النحال يستقبل وفدا من هيئة القضاء العسكري وكالة الرأي الفلسطينية " الحتة" يستقبل وفدا من المديرية العامة للإصلاح والتأهيل وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يدين تجديد الاعتقال الإداري للنائب أبو طير وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تناقش ممارسات التغذية العلاجية مع جامعة الأزهر وكالة الرأي الفلسطينية الاجتهاد الفقهي بالأوقاف يعقد لقاءً علمياً للتعريف بقانون الوقف وكالة الرأي الفلسطينية الحتة: الفصائل لها دور محوري في استقرار المجتمع الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تجري صيانة لمركزي هولست ورشاد الشوا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تواصل العمل بمشروع صيانة الأرصفة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

واقتحام منزلي النائبين سعدات والطل

"بحر" يدين تجديد الاعتقال الإداري للنائب أبو طير

05 كانون ثاني / يناير 2022 02:25

"بحر" يدين تجديد الاعتقال الإداري للنائب أبو طير

غزة- الرأي

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر تجديد محكمة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري بحق النائب المختطف محمد أبو طير للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر.
كما واستنكر د. بحر في تصريح صحفي له، اقتحام قوات الاحتلال منزل النائب محمد الطل في الظاهرية جنوب الخليل والتنكيل به وبأسرته، واقتحام منزل النائب المختطف أحمد سعدات.
واعتبر د. بحر ما يقوم الاحتلال به بحق نواب الشعب الفلسطيني استمرار في سياسة التنكيل بالنواب، ومحاولة سلخهم عن شعبهم، وترهيبهم لعدم تأدية الأمانة التي حملها إياها لهم شعبهم والقيام بواجبهم النيابي والوطني والأخلاقي والديني.
وأكد د. بحر أن إجراءات الاحتلال التي تخالف كافة الأعراف والقوانين، لن تثني النواب من القيام بواجباتهم، وأن سياسة الاحتلال مصيرها الفشل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟