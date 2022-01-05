"علماء فلسطين" تهنئ الأسير "أبو هواش" لانتصاره على السجان

غزة – الرأي:

تقدمت رابطة علماء فلسطين بالتهنئة للأسير هشام أبو هواش بمناسبة انتصاره في معركته بأمعائه الخاوية ضد السجان الإسرائيلي من خلال معركة الأمعاء الخاوية وصموده لمدة 141 يوماً مضرباً عن الطعام.

وقالت: "نرسل تحية الفخر والاعتزاز للأسير البطل هشام أبو هواش، ولكل أسرانا الأبطال، الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، ويحققون بعزيمتهم مجداً يُحتفى به عبر الأجيال".

وأكد أن صمود وقوة شعبنا الفلسطيني وأسراه الأبطال أقوى بكثير من بطش وطغيان هذا المحتل، وأن شعبنا الفلسطيني صاحب التحدي والإرادة لأنها بإذن الله طريق الانتصار.

وشددت على أن فكاك الأسرى والعمل على تحريرهم واجب شرعي على الأمة الإسلامية يجب أن تسعى إليه، راجية الله أن ينعم على كافة أسرانا بالإفراج التام قريباً.