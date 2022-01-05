صحيفة: الجرائم الجنسية تتفشى بالجيش الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجرائم الجنسية تفشت في جيش الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن عام 2020، شهد وقوع 1542 جريمة جنسية في الجيش، معتبرة أن هذا الرقم يؤكد ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالجرائم الجنسية في الجيش مقارنة بـ 2012.

وأشارت إلى أن نقاشًا ساخنًا عقدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، شهد الكشف عن بيانات تتعلق بتفشي الجرائم الجنسية في الجيش.

ولفتت إلى أن الجرائم تنوعت بين الأفعال المخلة بالآداب، والاغتصاب، وتوزيع صور وفيديوهات، لافتة إلى أن هناك شكاوى رفعت ضد نساء أيضا في الجيش، وهذه مسألة غريبة.

وقالت "رغم هذا العدد الكبير من الجرائم، فإنه تم توجيه 31 لائحة اتهام فقط ضد 51 جنديًا، وتقديمهم لمحاكمة تأديبية داخل الجيش، ما يشير إلى قصور واضح في الإجراءات القانونية، وإمكانية وجود تستر على المتهمين".

وأضافت "تشمل بيانات الجرائم الإجمالية 26 حالة اغتصاب، و391 أفعال مخلة بالآداب، و92 حالة توزيع صور وفيديوات".

وأردفت "قد جاء نصف المتورطين في هذه الجرائم من جنود الخدمة النظامية، و31% من جنود الاحتياط، كما أنه تم رفع 92 شكوى ضد نساء في الجيش".