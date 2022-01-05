حالة من التمرد تسود "لواء المظليين" في جيش الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت قناة "كان" العبرية، أن حالة من العصيان ومخالفة الأوامر ظهرت منذ مطلع الأسبوع الحالي داخل لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن عشرات الجنود أعلنوا رفضهم للتعليمات والمشاركة في التدريبات المفاجئة التي أعلنت عنها قيادة الجيش مطلع الأسبوع.

وقال المراسل العسكري للقناة "إيتاي بلومنتال"، إن الجنود احتجوا على صدور التعليمات قبل موعد تسريحهم وعودتهم لمنازلهم بساعات محدودة، وبعد انتهائهم من تنفيذ مهام عملياتية في غوش عتصيون".

وأضاف "بلومنتال" أن قيادة اللواء اضطّرت لإجراء التدريبات بنصف العدد، وتسريح الجنود الذين رفضوا المشاركة فيها، لتقليص الضرر وتجنب حدوث تمرد شامل في صفوف جنود الاحتياط".