وكالة الرأي الفلسطينية سيارة عسكرية للاحتلال تدهس مسناً فلسطينياً جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة: الجرائم الجنسية تتفشى بالجيش الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تنشر إعلاناً بشأن معاملات "جمع الشمل" وكالة الرأي الفلسطينية أهالي "قريوت" جنوب نابلس يصدون هجوماً للمستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية "علماء فلسطين" تهنئ الأسير "أبو هواش" لانتصاره على السجان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تعقد لقاء مع طاقم مهندسي وكالة الغوث وكالة الرأي الفلسطينية "الحتة" يستقبل وفداً من مؤسسة "الشيخ أحمد ياسين" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تستقبل بلدية جباليا فى موقع الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع في المرحلة الثانية من مبادرة سفراء حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تُطلق حملة للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"هنية" يجري اتصالاً هاتفياً مع والدة الأسير "أبو حميد"

05 كانون ثاني / يناير 2022 05:56

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

فلسطين المحتلة - الرأي

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم، والدة الأسير المريض ناصر أبو حميد، عقب تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال جراء إصابته بمرض السرطان.

ووقف "هنية" خلال الاتصال على حقيقة وضع الأسير الصحي الذي يمر بمرحلة خطرة، مشيراً إلى بذل كل الجهود من أجل إلزام المحتل بتوفير متطلبات العناية الصحية له والعمل من أجل حريته.

وأكد الوقوف إلى جانب الأسير، مؤكداً أن عائلة أبو حميد تعد من رموز النضال الفلسطيني، حيث استشهد عبد المنعم نجل "أم ناصر"، فيما 4 من أبنائها داخل سجون الاحتلال يقضون أحكام بالمؤبد.

وقال: "نحن ومعنا كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني نتحمل مسؤوليتنا في متابعة هذه القضية، وإن هذه العائلة محل اعتزاز وفخر أمتنا جميعا".

وأشاد "هنية" بصمود "أم ناصر" أكد تعويلها بعد الله على المقاومة في الإفراج عن أبنائها وجميع الأسرى، وحيث أكد رئيس حركة حماس أنه سيقوم بكل ما يلزم من اتصالات سياسية مع الدول بهذا الموضوع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟