"هنية" يجري اتصالاً هاتفياً مع والدة الأسير "أبو حميد"

فلسطين المحتلة - الرأي

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم، والدة الأسير المريض ناصر أبو حميد، عقب تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال جراء إصابته بمرض السرطان.

ووقف "هنية" خلال الاتصال على حقيقة وضع الأسير الصحي الذي يمر بمرحلة خطرة، مشيراً إلى بذل كل الجهود من أجل إلزام المحتل بتوفير متطلبات العناية الصحية له والعمل من أجل حريته.

وأكد الوقوف إلى جانب الأسير، مؤكداً أن عائلة أبو حميد تعد من رموز النضال الفلسطيني، حيث استشهد عبد المنعم نجل "أم ناصر"، فيما 4 من أبنائها داخل سجون الاحتلال يقضون أحكام بالمؤبد.

وقال: "نحن ومعنا كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني نتحمل مسؤوليتنا في متابعة هذه القضية، وإن هذه العائلة محل اعتزاز وفخر أمتنا جميعا".

وأشاد "هنية" بصمود "أم ناصر" أكد تعويلها بعد الله على المقاومة في الإفراج عن أبنائها وجميع الأسرى، وحيث أكد رئيس حركة حماس أنه سيقوم بكل ما يلزم من اتصالات سياسية مع الدول بهذا الموضوع.