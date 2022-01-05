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الصحة والاقتصاد توقعان مذكرة بشأن التأمين الصحي

05 كانون ثاني / يناير 2022 07:46

جانب من توقيع المذكرة
جانب من توقيع المذكرة

غزة – الرأي:

وقعت وزارتا الصحة والاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتوفير خدمة التأمين الصحي لأصحاب السجلات التجارية ومنتسبي الاتحادات الصناعية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، إن المذكرة تأتي ضمن الجهود الحكومية المقدمة للتخفيف من الواقع الذي يعيشه الأهالي في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الأمر يندرج ضمن رؤية الحكومة لتقديم خدمة التأمين الصحي لأقصى عدد من فئات المجتمع باشتراكات رمزية شهرية تمكن تلك الفئات من الحصول على الخمة الصحية.

وأضاف "هذا النوع من الاتفاقيات بمثابة مساهمة من الحكومة وتحمل للمسؤوليات تجاه هذه الفئات التي تعاني جراء الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة".

 

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