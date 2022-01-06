وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يعتبر البنجر طعامًا مهمًا فى فصل الشتاء؟ اعرف فوائده الصحية وكالة الرأي الفلسطينية كأس إسبانيا: برشلونة إلى دور الـ 16 في بدايات العائد ألفيش وكالة الرأي الفلسطينية تشلسي يضع قدمًا في النهائي بفوزه على توتنهام 2-صفر وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة يبتعد بالصدارة بفوزه على الرباط..وفوز اتحاد بيت حانون على الوفاق وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا يخوض مرحلة نضالية جديدة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يحذر من احتمال التمحور اللامتناهي لسلالة "أوميكرون" وكالة الرأي الفلسطينية عميد الأسرى يدخل عامه الـ 40 والأخير بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إنتل تطرح رقائقها الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أجواء غائمة جزئياً والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

06 كانون ثاني / يناير 2022 08:18

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غدٍ الجمعة غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟