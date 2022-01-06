أجواء غائمة جزئياً والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غدٍ الجمعة غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.