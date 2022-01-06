أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

تصرف العملات اليوم الخميس مقابل الشيقل:
الدولار: 3.10 شيقل
الدينار: 4.37 شيقل
اليورو: 3.50 شيقل
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06 كانون ثاني / يناير 2022 08:21
رام الله - الرأي
تصرف العملات اليوم الخميس مقابل الشيقل:
الدولار: 3.10 شيقل
الدينار: 4.37 شيقل
اليورو: 3.50 شيقل
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