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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

06 كانون ثاني / يناير 2022 08:21

رام الله - الرأي

تصرف العملات اليوم الخميس مقابل الشيقل:

الدولار: 3.10 شيقل

الدينار: 4.37 شيقل

اليورو: 3.50 شيقل

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