شهيدان بالضفة أحدهما برصاص الاحتلال وآخر دهسه مستوطن

الضفة المحتلة - الرأي

استشهد فجر اليوم الخميس، شابان أحدهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس، والآخر دهسه مستوطن غرب رام الله ، فيما أصيب آخريْن بالرصاص الحي خلال مواجهات في طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، أطلقت خلالها أعيرة نارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب باكير محمد موسى حشاش (21 عاما)، بجروح حرجة، نقل إثرها إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وقالت المصادر، إن الشاب مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من قرية صفا غرب مدينة رام الله بعد دهسه من قبل مستوطن وهو متوجه الى العمل في أراضي عام 1948.

وذكرت أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأضافت مصادر طبية، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم فجرا، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.