سماعة AR من Apple يمكن أن تأتى بثلاث شاشات عرض غامرة.. اعرف التفاصيل

تعتبر سماعة الواقع المختلط القادمة من Apple موضوعًا ساخنًا فى عالم التسريبات والشائعات ، ومن المحتمل أن يتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام، والآن ذكر تقرير جديد أنه سيأتى بثلاث شاشات من أجل متعة المشاهدة، وفقا لتقرير digitaltrnd .

ويأتى التقرير من محللى الصناعة في Display Supply Chain Consultants (DSCC) ويحدد عشرة تنبؤات لدى الشركة لصناعة الشاشات في عام 2022، وفى قسم يغطى سماعة رأس Apple القادمة يشير DSCC إلى اعتقاده أن الجهاز سوف يتضمن ثلاث وحدات عرض، تتألف من لوحتين MicroLED وشاشة AMOLED واحدة.

وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها ادعاءً كهذا، وفى السابق اقترح المحللون أن سماعة رأس Apple ستأتي بشاشتين بدقة 8K (واحدة لكل عين) ويمكن أن تستخدم مجموعة متقدمة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار ، ولكن يبدو أن DSCC من بين أول من توقع إعداد ثلاثى الشاشات.

ويؤكد التقرير أنه كانت هناك بعض القرائن المحيرة تجاه هذا الاحتمال لسبب واحد، كشفت سوني مؤخرًا عن شاشة 4K MicroLED تهدف إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) بدقة تصل إلى 4000 بكسل لكل بوصة (PPI) تقريبًا، ووفقًا لـ DSCC من الممكن أن تكون هذه الشاشة مصنوعة لسماعة رأس Apple، ويضيف أنه إذا افترضنا أن مجموعة شاشة سماعة الرأس ستكون 4000 بكسل × 4000 بكسل ، فيمكن أن يبلغ عرض الشاشة 1.4 بوصة، ومن المثير للاهتمام أن هذا يتناقض مع الادعاء السابق بأن الشاشات ستكون بدقة 3000 نقطة في البوصة .

ولذلك ، تم حساب شاشتين MicroLED ، وهنا نقول ماذا عن شاشة AMOLED؟ كان هذا نادرًا في سماعات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) بسبب دقتها المنخفضة نسبيًا ، وفقًا للتقرير، ومع ذلك يمكن لشركة Apple استخدام جهاز للرؤية المحيطة ، حيث تكون الدقة العالية أقل أهمية على سبيل المثال ، سيسمح هذا للمحتوى الموجود أمامك مباشرة بالتركيز عليه بينما يكون المحتوى المحيطي غير واضح، مما يتيح تجربة شاملة غامرة حيث لا يزال بإمكانك التركيز بشكل مباشر في المستقبل.

ومع ذلك، يضيف التقرير أن هذا النوع من الإعداد لن يأتي بثمن بخس ، مؤكدًا أن سماعة رأس Apple يمكن أن تعيدك "عدة آلاف من الدولارات، ويتماشى هذا تقريبًا مع تقرير سابق من The Information ، والذي حدد السعر عند 3000 دولار ولكنه يتعارض مع مقال أحدث للمحلل Ming-Chi Kuo ، الذي قال إن السماعة يمكن أن تبدأ من 1000 دولار .

وينص تقرير DSCC على أن الجيل الأول من الجهاز سوف يستهدف المحترفين والمطورين وسيساعد في توسيع نظام Apple للواقع المعزز والواقع الافتراضي، وسيتضمن وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المتطورة وكاميرات متعددة ومستشعر LiDAR للتشغيل.

وبينما يلقي هذا التقرير ببعض الأفكار المثيرة للاهتمام في هذا المزيج، فإنه يتعارض مع بعض الادعاءات والتسريبات السابقة، هذا لا يعني أنه خطأ ولكنه مؤشر على مدى تعكير المياه مع سماعة رأس Apple، ونأمل أن نكتشف المزيد في وقت لاحق من هذا العام عندما يُشاع أن شركة آبل تكشف عن الجهاز للعالم.