عميد الأسرى يدخل عامه الـ 40 والأخير بسجون الاحتلال

رام الله - الرأي

يدخل الأسير كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين اليوم الخميس 6/1/2022 عامه الـ "40" والأخير في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير، أنه والى جانب الأسير يونس، يدخل الأسير بشير الخطيب عامه الـ (35)، وناصر أبو سرور، ومحمود أبو سرور المعتقلين عامهما الـ(30) على التوالي.

وبين النادي أن الخمسة هم من ضمن (25) أسيرًا اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، من بينهم (11) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن العديد من صفقات التبادل التي تمت، والإفراجات التي جرت بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وفي عام 2014 نكثت سلطات الاحتلال الاتفاق الذي تم ضمن مسار المفاوضات، حيث رفضت الإفراج عنهم، ضمن ما عُرف بالدفعة الرابعة للأسرى القدامى.

وبجانب هؤلاء الأسرى هناك عشرات من الأسرى الذين اُعتقلوا قبل أوسلو، وأُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً عام 2014م، منهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من (41) عامًا.

يذكر أن الأسير كريم يونس ولد في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1958م، في بلدة عارة في الأراضي المحتلة عام 1948م، وهو الابن الأكبر لعائلته، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السادس من كانون الثاني/ يناير عام 1983م، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، وجرى تحديد المؤبد له لاحقاً لمدة (40) عامًا، وفي عام 2013م وفي ذكرى اعتقاله الـ30 توفي والده، واستمرت والدته في زيارته رغم مرضها وكبر سنها.