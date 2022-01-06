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طبيب يحذر من احتمال التمحور اللامتناهي لسلالة "أوميكرون"

06 كانون ثاني / يناير 2022 08:45

طبيب يحذر من احتمال التمحور اللامتناهي لسلالة "أوميكرون"
طبيب يحذر من احتمال التمحور اللامتناهي لسلالة

قال سيرغي توكاريف، المختص في الطب الوقائي، إن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، يمكن أن تبدأ في الانتشار والدوران إلى ما لا نهاية، بسبب قدرتها على الانتقال بين الحيوانات والبشر.

وأضاف توكاريف: "هناك دليل على أن أوميكرون يمكن أن ينتقل إلى القوارض، وإذا عادت العدوى منها إلى البشر، فسيكون ذلك سيئا للغاية. لأن هذا يعني أن أوميكرون يمكنه التنقل والدوران إلى ما لا نهاية حتى يتحور مرة أخرى".

وأشار الخبير إلى أن السلالة الجديدة، أخذت الآن تحل بنشاط محل متحور دلتا، ولكن من السابق لأوانه حاليا الاستنتاج، هل سينتهي الأمر بانتصار أوميكرون بشكل نهائي على سلفه.

وقال الطبيب: "ربما يستمر انتشار دلتا في بعض المناطق، وقد تنتشر السلالتان في وقت واحد". ونوه بأن زيادة عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات في مدينة بروفانس بجنوب فرنسا الآن، يرتبط بمتحور "دلتا"

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