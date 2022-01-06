الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة طالت 19 مواطنا.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 شبان من بلدة دير نظام غرب رام الله، وهم: سامح احمد أمين التميمي، ومعاذ أحمد حسين التميمي، وأمين أحمد أمين التميمي، وبكر عبد الخالق فرج التميمي، وجهاد محمد حسين التميمي، ومحمود يونس محمود التميمي، وحسن عبد الحليم حسن التميمي، ورامي "محمد يحيى" عبد الرحمن التميمي.

وذكر أن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس واعتقلت الشاب محمد سلامة من بلدة بلاطة، فيما داهمت بلدة قصرة جنوبا واعتقلت كلا من: نعمان عبد الحميد حسن ونجله براء حسن، ومحمود عبد الرحمن أبو ريدة وعاصم فوزي حسن وذلك عقب مداهمة منازلهم.

وفي مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس تم اعتقال الشاب أبي الأمير، فيما اعتقل الشاب هادي أبو العز على حاجز دوتان العسكري غرب جنين.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الدكتور وليد المزين من مخيم العروب شمالا؛ والشاب نور حاتم قفيشة من المدينة والشاب صهيب الشقدام من بيت أمر شمالا، فيما تم اعتقال الشاب عودة أحمد عسكر من بلدة حزما شرق القدس.