وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يعتبر البنجر طعامًا مهمًا فى فصل الشتاء؟ اعرف فوائده الصحية وكالة الرأي الفلسطينية كأس إسبانيا: برشلونة إلى دور الـ 16 في بدايات العائد ألفيش وكالة الرأي الفلسطينية تشلسي يضع قدمًا في النهائي بفوزه على توتنهام 2-صفر وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة يبتعد بالصدارة بفوزه على الرباط..وفوز اتحاد بيت حانون على الوفاق وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا يخوض مرحلة نضالية جديدة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يحذر من احتمال التمحور اللامتناهي لسلالة "أوميكرون" وكالة الرأي الفلسطينية عميد الأسرى يدخل عامه الـ 40 والأخير بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إنتل تطرح رقائقها الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة

06 كانون ثاني / يناير 2022 08:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة طالت 19 مواطنا.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 شبان من بلدة دير نظام غرب رام الله، وهم: سامح احمد أمين التميمي، ومعاذ أحمد حسين التميمي، وأمين أحمد أمين التميمي، وبكر عبد الخالق فرج التميمي، وجهاد محمد حسين التميمي، ومحمود يونس محمود التميمي، وحسن عبد الحليم حسن التميمي، ورامي "محمد يحيى" عبد الرحمن التميمي.

وذكر أن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس واعتقلت الشاب محمد سلامة من بلدة بلاطة، فيما داهمت بلدة قصرة جنوبا واعتقلت كلا من: نعمان عبد الحميد حسن ونجله براء حسن، ومحمود عبد الرحمن أبو ريدة وعاصم فوزي حسن وذلك عقب مداهمة منازلهم.

وفي مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس تم اعتقال الشاب أبي الأمير، فيما اعتقل الشاب هادي أبو العز على حاجز دوتان العسكري غرب جنين.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الدكتور وليد المزين من مخيم العروب شمالا؛ والشاب نور حاتم قفيشة من المدينة والشاب صهيب الشقدام من بيت أمر شمالا، فيما تم اعتقال الشاب عودة أحمد عسكر من بلدة حزما شرق القدس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟