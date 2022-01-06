وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1269 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 190811 إصابة بينها 1359 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 187736 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1716.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 55 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 40.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 549263.