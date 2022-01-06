وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن فيتامين ك وفوائده للجسم وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يعتبر البنجر طعامًا مهمًا فى فصل الشتاء؟ اعرف فوائده الصحية وكالة الرأي الفلسطينية كأس إسبانيا: برشلونة إلى دور الـ 16 في بدايات العائد ألفيش وكالة الرأي الفلسطينية تشلسي يضع قدمًا في النهائي بفوزه على توتنهام 2-صفر وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة يبتعد بالصدارة بفوزه على الرباط..وفوز اتحاد بيت حانون على الوفاق وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا يخوض مرحلة نضالية جديدة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يحذر من احتمال التمحور اللامتناهي لسلالة "أوميكرون" وكالة الرأي الفلسطينية عميد الأسرى يدخل عامه الـ 40 والأخير بسجون الاحتلال
أخبار » الأسرة و المجتمع

لماذا يعتبر البنجر طعامًا مهمًا فى فصل الشتاء؟ اعرف فوائده الصحية

06 كانون ثاني / يناير 2022 09:00

لماذا يعتبر البنجر طعامًا مهمًا فى فصل الشتاء؟ اعرف فوائده الصحية
لماذا يعتبر البنجر طعامًا مهمًا فى فصل الشتاء؟ اعرف فوائده الصحية

البنجر يعتبر من الأطعمة الخارقة المحملة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن، ويرصد تقرير موقع "Healthline" الفوائد الصحية لإضافة البنجر إلى نظامك الغذائى خاصة خلال فصل الشتاء.

كان هناك عدد أقل من التجارب على البنجر وفوائده، حيث لم يكن الناس يعرفون خصائص هذا المكون المذهل، والسبب الذي يجعل الناس يجدون تناول البنجر شيئًا مميزًا خلال فصل الشتاء هو أنه يحتوي على المغذيات النباتية التي تُعرف باسم betalains والتي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وإزالة السموم من الجسم.

في الشتاء، نحتاج دائمًا إلى مثل هذه الأنواع من الأطعمة التي يمكن أن تقلل الالتهاب مع تحسين مناعتنا، وليس ذلك فحسب، بل يحتوي البنجر أيضًا على نترات أكثر من أي طعام آخر مما يساعد عضلات الجسم على استخدام المزيد من الأكسجين بكفاءة.

يمكن بالفعل تسمية البنجر بأنه طعام معزز للصحة خاصة في فصل الشتاء لأنه غني بالبيتين وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم جنبًا إلى جنب مع فيتامين أ و سى، كل هذه المعادن والفيتامينات مطلوبة في الشتاء للوقاية من الأمراض الموسمية وغيرها وطرد السموم من الجسم وتعزيز وتقوية المناعة.

بصرف النظر عن محتوى العناصر الغذائية فوق المتوسط ​فى البنجر​، فإن جذر البنجر تتكون بشكل أساسي من الماء، وبالتالي، بالنظر إلى قيمة السعرات الحرارية فيه يمكننا أن نقول بوضوح إنه طعام منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي فقط على 45 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام مع 7 جرام من البروتين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟