كل ما تريد معرفته عن فيتامين ك وفوائده للجسم

يتمتع فيتامين ك بالعديد من الفوائد المهمة للجسم وأبرزها الحد من تخثر الدم، ولذا نجد أن معظم الأطفال حديثي الولادة يأخذون جرعة من فيتامين ك كإجراء وقائي ضد النزيف، وخلال سلسلة س و ج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف على كل ما يخص هذا الفيتامين وذلك وفقا لموقع " facty".

ما هو فيتامين ك؟



فيتامين ك عبارة عن مجموعة من المركبات، و يظهر شكلين في الطبيعته وهما : K1 (فيلوكينون أو فيتوناديون) في النباتات ، و K2 (عائلة من الجزيئات المعروفة باسم ميناكينون) ، والتي يتم تصنيعها داخل الأمعاء لدينا وموجودة في المنتجات الحيوانية والأطعمة المخمرة كالزبادي.

أين يختزن الجسم فيتامين ك؟



فيتامين ك هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أن الجسم يحتاج إلى الدهون لامتصاصه بشكل جيد، و يتم تخزينه في الكبد وخلايا الدهون، ومع ذلك، يختلف فيتامين ك عن الفيتامينات الأخرى التي تذوب في الدهون من حيث إن الجسم يخزن القليل منه ونقص المدخول المنتظم يمكن أن يستنفد الإمداد بسرعة. من خلال عملية تعرف باسم دورة فيتامين ك ، ويتم إعادة استخدام المغذيات الدقيقة عدة مرات لتخليق البروتين.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ك؟



بشكل عام فكل شخص قد يعاني من نقص فيتامين ك، فالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الامتصاص هم الأكثر عرضة للإصابة بنقصه.

ما هي أضرار نقص فيتامين ك؟



تزداد فرص الإصابة بالتالي:

-زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية.

-هشاشة العظام.

-اللوكيميا وسرطان البروستاتا والرئة والكبد .

-تسوس الأسنان.

-التهاب رئوي.

ما هي فوائد فيتامين ك للجسم؟



-ينقل فيتامين ك الكالسيوم في جميع أنحاء الجسم للمساعدة في تنظيم تخثر الدم.

-تنشيط الجسم والذاكرة لأنه يعزز الدورة الدموية.

-زيادة الإدراك.

-الحد من الإصابة بمرض الزهايمر.

-تقوية العظام.

-يحد من الإصابة بمشاكل الكلى المختلفة.

-يقوي صحة القلب.

-يكافح مرض السرطان.