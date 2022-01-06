الدولار يرتفع والذهب يهبط بعد نشر اجتماع المركزي الأميركي

وكالات- الرأي

ارتفع الدولار فيما تحول الذهب إلى الهبوط، اليوم الخميس، بعد ساعات من نشر الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) محضر اجتماعه الأخير، الذي أظهر ميلا لرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع، في مسعى لاحتواء التضخم.

جاء ذلك في محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة (صانعي السياسات النقدية) الأخير في 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونشر أمس الأربعاء.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في كانون الثاني الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق صفر – 0.25 بالمئة المعتمد منذ آذار 2020.

لكن البنك ألمح في حينه إلى رفع الفائدة 3 مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، خلال 2022، بعد أن يكون البنك قد أنهى برنامجا واسعا لشراء السندات والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، بمعدل 120 مليار دولار شهرياً.

وبدأ الاحتياطي الفدرالي هذا البرنامج في آذار 2020، ومن المتوقع انتهاؤه في آذار القادم، وفق أحدث جدول زمني حدده البنك الشهر الماضي.

وجاء في محضر الاجتماع أن أعضاء اللجنة "أشاروا بشكل عام إلى أنه قد يكون هناك مبرر لزيادة سعر فائدة الأموال الاتحادية (الفائدة) في موعد أقرب أو بوتيرة أسرع من تنبؤات سابقة".

وفور نشر محضر الاجتماع تحول الدولار للارتفاع، وبحلول الساعة 9 صباحاً بتوقيت فلسطين، كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، عند 96.325 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.15 بالمئة.