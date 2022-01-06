وكالة الرأي الفلسطينية بحر يندد باقتحام الاحتلال لبيت عائلة سعدات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش مشروع تطوير مخيم الشاطئ مع أهالي المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يعقد ورشة عمل لعرض مسودة معايير الاعتماد المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: تحقيق الأمن والاستقرار في غزة لم يأتِ من فراغ وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يجتمع بقضاة التنفيذ بحضور رؤساء محاكم البداية وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تبحث تعاونها مع حملة توعية ومناصرة وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُوقع اتفاقية لتطوير الكراج المركزي للسيارات وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تبحث تعاونها مع النائب العام وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يعزز تعاونه مع جمعية أحباء ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية المديرية العامة للإصلاح والتأهيل تعزز تعاونها مع وزارة العدل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

من خلال مهاتفة بزوجته

بحر يندد باقتحام الاحتلال لبيت عائلة سعدات

06 كانون ثاني / يناير 2022 11:44

بحر يندد باقتحام الاحتلال لبيت عائلة سعدات
بحر يندد باقتحام الاحتلال لبيت عائلة سعدات

غزة- الرأي

هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر؛ زوجة النائب المختطف في سجون الاحتلال المناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأدان اقتحام قوة غاشمة من الاحتلال لبيت العائلة والعبث بمحتوياته وترويع أفراد العائلة. 


ووصف بحر؛ ما قامت به قوات الاحتلال بحق النائب المختطف سعدات بالجريمة النكراء مؤكدًا على رفضه التام لما تعرضت له العائلة من ترويع وبطش من قوات الاحتلال، معلناً تضامنه مع العائلة ووقوفه التام معها، ومنددًا بعنجهية وهمجية قوة الاحتلال مع أفراد العائلة.


بدورها شكرت زوجة المناضل سعدات؛ بحر على تضامنه مع العائلة ومبادرته بالاتصال عليها والاطمئنان على العائلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟