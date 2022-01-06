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3 وفيات و286 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

06 كانون ثاني / يناير 2022 04:53

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية اليوم الخميس، عن تسجيل 3 حالات وفاة و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 295 حالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وذكرت الوزارة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 39، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 69، جنين 7، نابلس 30، طوباس 3، سلفيت 3، قلقيلية 3، الخليل 20، طولكرم 10، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 83".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبيّنت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 37، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 54، جنين 22، نابلس 14، طوباس 15، سلفيت 0، قلقيلية 3، الخليل 37، طولكرم 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 100".

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