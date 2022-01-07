لو بدك تخس بسهولة أضف هذه العناصر الغذائية إلى طبقك

يحث خبراء التغذية الأشخاص على التعرف على الطعام ومعرفة ما هو جيد لهم وما هو غير جيد حتى يتمكنوا من السير على المسار الصحيح خلال رحلة فقدان الوزن، والحفاظ على نتائجهم لفترة أطول، إذن ما هي تلك الحيلة السهلة التي يفشل معظم الناس في فهمها؟ السر هو ما يجب أن يتضمنه طبقك أثناء تناول الطعام، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما يجب أن يتضمنه طبقك؟

الهدف هو تناول نظام غذائي صحى ومتوازن ومن أجل ذلك يجب أن تملأ ربع طبقك بالبروتين، وربعه بالكربوهيدرات المعقدة، ونصفها بالخضراوات وكل هذا سيكون مضافًا إليه 1 أو 2 ملاعق كبيرة من الدهون الجيدة.

لماذا البروتين؟

السبب في أن طبقك يجب أن يحتوي على ربع بروتين لأنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، والحد من الرغبة الشديدة في الجوع وتناول الأطعمة غير الصحية، ولعل أبرز الأطعمة التي تحتوى على البروتين، البيض والدجاج وفول الصويا والشوفان واللوز والأسماك وغيرها.

لماذا الكربوهيدرات؟

تناول الكربوهيدرات، والمقصود بها المعقدة وليست البسيطة لأنها مفيدة لصحتك، فهي تساعدك في الحفاظ على وزن صحي وتحميك أيضًا من اضطرابات نمط الحياة، وهي تشمل الحبوب الكاملة والفاصوليا والفواكه الغنية بالألياف.

الدهون الجيدة ضرورية

بالحديث عن الدهون، التي تلعب أيضًا دورًا مهمًا في نظامنا الغذائي لفقدان الوزن، من المهم أن نقرر بوعي الدهون المناسبة لإضافتها إلى وجبتك، حيث يساهم زيت الزيتون والسمن والمكسرات والبذور في زيادة الدهون في نظامك الغذائي.

أخيرًا، لا تنس إضافة طعام صديق للأمعاء إلى نظامك الغذائي مثل الزبادى واللبن الرائب.

المفتاح هو الحفاظ على الأشياء بسيطة وعدم المبالغة في تعقيد تناول الطعام مع النظم الغذائية التقييدية، حيث تساعدك قواعد الأكل المستدام بنجاح في الحفاظ على وزنك لفترة طويلة، لذا ركز على حصصك وما تضعه في طبقك بهذه النصائح البسيطة.