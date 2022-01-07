وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يتفقد منطقة أبو الحصين شمال النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية مأمور التسوية يلتقي المعرفين في بلدة المصدر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلق مشروع انتاج السماد المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنتهي من تنظيف مكب النفايات الواقع شرق صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تطلق العمل بالبرنامج المالي المحوسب المتكامل وكالة الرأي الفلسطينية النحال: المسؤولية مشتركة بين منظومة العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية المدهون "نؤسس لسياسات عقابية موحدة ورادعة لتجار ومروجي المخدرات" وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يستقبل وفداً من الغرفة التجارية لمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأغا: نعيش مرحلة استثنائية تحتاج للارتقاء والنهوض بأداء الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تختتم دورة تدريبية في الحاسوب
أخبار » الأسرة و المجتمع

لو بدك تخس بسهولة أضف هذه العناصر الغذائية إلى طبقك

07 كانون ثاني / يناير 2022 07:17

11
11

يحث خبراء التغذية الأشخاص على التعرف على الطعام ومعرفة ما هو جيد لهم وما هو غير جيد حتى يتمكنوا من السير على المسار الصحيح خلال رحلة فقدان الوزن، والحفاظ على نتائجهم لفترة أطول، إذن ما هي تلك الحيلة السهلة التي يفشل معظم الناس في فهمها؟ السر هو ما يجب أن يتضمنه طبقك أثناء تناول الطعام، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما يجب أن يتضمنه طبقك؟

الهدف هو تناول نظام غذائي صحى ومتوازن ومن أجل ذلك يجب أن تملأ ربع طبقك بالبروتين، وربعه بالكربوهيدرات المعقدة، ونصفها بالخضراوات وكل هذا سيكون مضافًا إليه 1 أو 2 ملاعق كبيرة من الدهون الجيدة.

لماذا البروتين؟

السبب في أن طبقك يجب أن يحتوي على ربع بروتين لأنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، والحد من الرغبة الشديدة في الجوع وتناول الأطعمة غير الصحية، ولعل أبرز الأطعمة التي تحتوى على البروتين، البيض والدجاج وفول الصويا والشوفان واللوز والأسماك وغيرها.

لماذا الكربوهيدرات؟

تناول الكربوهيدرات، والمقصود بها المعقدة وليست البسيطة لأنها مفيدة لصحتك، فهي تساعدك في الحفاظ على وزن صحي وتحميك أيضًا من اضطرابات نمط الحياة، وهي تشمل الحبوب الكاملة والفاصوليا والفواكه الغنية بالألياف.

الدهون الجيدة ضرورية

بالحديث عن الدهون، التي تلعب أيضًا دورًا مهمًا في نظامنا الغذائي لفقدان الوزن، من المهم أن نقرر بوعي الدهون المناسبة لإضافتها إلى وجبتك، حيث يساهم زيت الزيتون والسمن والمكسرات والبذور في زيادة الدهون في نظامك الغذائي.

أخيرًا، لا تنس إضافة طعام صديق للأمعاء إلى نظامك الغذائي مثل الزبادى واللبن الرائب.

المفتاح هو الحفاظ على الأشياء بسيطة وعدم المبالغة في تعقيد تناول الطعام مع النظم الغذائية التقييدية، حيث تساعدك قواعد الأكل المستدام بنجاح في الحفاظ على وزنك لفترة طويلة، لذا ركز على حصصك وما تضعه في طبقك بهذه النصائح البسيطة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟