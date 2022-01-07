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بلدية غزة تطلق مشروع انتاج السماد المنزلي

07 كانون ثاني / يناير 2022 08:03

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غزة-الرأي

شرعت بلدية غزة بتنفيذ المشروع التجريبي لإنتاج السماد المنزلي "الكومبوسيت" بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال، ضمن جهودها في التقليل من كمية النفايات الصلبة بإعادة استخدامها.
ووزعت البلدية الوحدات على مجموعة من المستفيدين في المدينة لإنتاج السماد المنزلي "الكومبوسيت" من بقايا النفايات العضوية ما يساهم في التقليل من كمية النفايات الصلبة.
يذكر أن هذا المشروع التجريبي ينفذ من خلال مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
 

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