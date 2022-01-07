إصابات خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

قلقيلية - الرأي

أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان.



وانطلق المتظاهرون نصرة للأسير المريض ناصر ابو حميد ولجميع الاسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لوقوع 5 إصابات مختلفة إضافة الى عشرات حالات الاختناق التي عولجت جميعها ميدانيا.

واوضحت ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال تمكن خلالها الشبان من اجبار الجنود على الهروب اثناء محاولتهم اقتحام البلدة بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب تنديدا بسياسة الاهمال الطبي المتعمد بحق اسرانا واسيراتنا ونصر للأسير المريض ناصر ابو حميد بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد الفعاليات الشعبية في كل مكان.