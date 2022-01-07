وكالة الرأي الفلسطينية العمل تهنئ المستشار المدهون بمنصبه الجديد وتبحث عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تتفقد سير العمل بمشروع صيانة الأرصفة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تغلق 6 نقاط بيع غاز عشوائية مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يتفقد منطقة أبو الحصين شمال النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية مأمور التسوية يلتقي المعرفين في بلدة المصدر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلق مشروع انتاج السماد المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنتهي من تنظيف مكب النفايات الواقع شرق صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تطلق العمل بالبرنامج المالي المحوسب المتكامل وكالة الرأي الفلسطينية النحال: المسؤولية مشتركة بين منظومة العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية المدهون "نؤسس لسياسات عقابية موحدة ورادعة لتجار ومروجي المخدرات"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تشييع شهداء لقمة العيش في عقربا

07 كانون ثاني / يناير 2022 04:22

271488180_7394585703886679_173712214004420630_n
271488180_7394585703886679_173712214004420630_n

أريحا - الرأي

ودّع الآلاف من المواطنين ظهر اليوم شهداء حادث السير المروع في بلدة عقربا، والذين استشهدوا مساء أمس قرب أريحا.

وشارك في مراسم التشييع الآلاف من المواطنين من جميع المحافظات.

وعمت أجواء من الحزن في بلدة عقربا، التي بدأت الاستعدادات فيها لتشييع الفتية الثمانية منذ صباح اليوم، حيث جرى نقل جثامينهم من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

وحمل المشاركون في التشييع جثامين الضحايا التي لفت بالعلم الفلسطيني، وأدوا عليها صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن الشديد، قبل مواراتها الثرى في مقبرة البلدة.

وضحايا حادث السير، هم: جاسر زاهر بني جامع، محمد حمزة بني جامع، حمادة حكمت بني جابر، زيد معتصم بني منية، براء زكريا بني منية، حمادة حسام علي بني جامع، معتز ابراهيم دله، يزيد برهان بني جامع، وتتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟