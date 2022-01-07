تشييع شهداء لقمة العيش في عقربا

أريحا - الرأي

ودّع الآلاف من المواطنين ظهر اليوم شهداء حادث السير المروع في بلدة عقربا، والذين استشهدوا مساء أمس قرب أريحا.



وشارك في مراسم التشييع الآلاف من المواطنين من جميع المحافظات.

وعمت أجواء من الحزن في بلدة عقربا، التي بدأت الاستعدادات فيها لتشييع الفتية الثمانية منذ صباح اليوم، حيث جرى نقل جثامينهم من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

وحمل المشاركون في التشييع جثامين الضحايا التي لفت بالعلم الفلسطيني، وأدوا عليها صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن الشديد، قبل مواراتها الثرى في مقبرة البلدة.

وضحايا حادث السير، هم: جاسر زاهر بني جامع، محمد حمزة بني جامع، حمادة حكمت بني جابر، زيد معتصم بني منية، براء زكريا بني منية، حمادة حسام علي بني جامع، معتز ابراهيم دله، يزيد برهان بني جامع، وتتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما.