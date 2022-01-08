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"ميتا" تطلق مركزًا للخصوصية عبر تطبيقاتها المختلفة

08 كانون ثاني / يناير 2022 09:04

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أعلنت منصة "ميتا" عن إطلاق "مركز الخصوصية" عبر منصاتها المختلفة، وهو مكان جديد لمعرفة المزيد حول نهج المنصة تجاه الخصوصية عبر تطبيقاتها وتقنياتها المختلفة. 


وذكرت "ميتا" - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الجمعة - أن مركز الخصوصية يوفر معلومات مفيدة حول 5 موضوعات خصوصية شائعة: المشاركة والأمان وجمع البيانات واستخدام البيانات والإعلانات.


يتوفر مركز الخصوصية الآن لعدد محدود من الأشخاص الذين يستخدمون "فيس بوك" على سطح المكتب في الولايات المتحدة، وتخطط ميتا لنشره لمزيد من الأشخاص والمزيد من التطبيقات في الأشهر المقبلة.

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