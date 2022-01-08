أسد بحر يعرقل حركة المرور في شارع مزدحم

استجابت الشرطة وعمال إنقاذ الحيوانات، الجمعة، لنداء يتعلق بتواجد أسد بحر على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وشاهد سائقون أسد بحر يحاول عبور الطريق التي تقع على بعد أميال من الساحل.

وأظهر فيديو توقف عدة سيارات على الطريق، وتوجيه المارة لحركة السير، وذلك للسماح لأسد البحر بالعبور.

وتمكنت الشرطة من تأمين أسد البحر لحين وصول فريق من مؤسسة "سي ورلد" المعنية برعاية الحياة البحرية.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن المشرفة على فريق الإنقاذ بـ"سي ورلد" جيني سميث، قولها: "من النادر رؤية مثل هذا الحيوان بعيدا عن الماء".

وأضافت سميث: "تم نقل أسد البحر إلى المؤسسة لفحصه وإعادة تأهيله، لإطلاق سراحه في نهاية المطاف".