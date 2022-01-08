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الصحة: 3 وفيات و42 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

08 كانون ثاني / يناير 2022 10:12

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 110 حالات بعد أجراء 665 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 190919 إصابة، والحالات النشطة 1233 حالة،  والمتعافين 187966 حالة.

فيما وصل عدد والوفيات إلى  1720 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 550390 شخصاً.

 

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