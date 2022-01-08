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الدعوة بأوقاف خانيونس تنفذ ملتقىً دعوياً بعنوان "فجر القدس"

08 كانون ثاني / يناير 2022 12:00

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غزة-الرأي

نفذت مديرية أوقاف خان يونس ملتقىً دعوياً بعنوان "فجر القدس" للحث على أداء الصلاة في جماعة وخصوصاً صلاة الفجر, وذلك بالتعاون مع شعبة منطقة بلال بن رباح والدائرة الدعوية في منطقة المعسكر, بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبدالهادي الأغا ومدير المديرية د. محمد الغلبان و لفيف من المواطنين.
بدوره ،أشاد الأغا خلال كلمة له بالملتقيات الدعوية التي تهدف الى نشر الوعي بفضل صلاة الجماعة, مؤكداً أن وزارته تدعم كافة الملتقيات الدينية الداعية الى أداء الفرائض و فعل الخيرات و نشر تعاليم الدين الحنيف و حلقات القرآن و من ضمنها حملة "صلاة الفجر الكبرى"
من جهته، شكر الغلبان كافة القائمين على الملتقى الدعوي و المساهمين في نجاحه, خاصة وأنه يهدف إلى نشر الفضيلة بين أبناء المجتمع بجميع شرائحه, لافتاً إلى أن إدارته تسعى لتعزيز الأنشطة الدعوية التي من شأنها حث الناس على الخير وإقامة الفرائض.
يُذكر أن الملتقى الدعوي تخلله مجموعة من الفقرات الدعوية ، وقراءة القرآن الكريم ودروس وعظية هادفة، وتوزيع العديد من الهدايا والجوائز القيمة.
 

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