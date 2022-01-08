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خلال استقباله وفدا من المكتب الإعلامي الحكومي

المستشار المدهون يؤكد على أهمية الإعلام في إبراز الأداء الحكومي

08 كانون ثاني / يناير 2022 01:30

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غزة-الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدا من المكتب الإعلامي الحكومي يرأسه الأستاذ سلامة معروف، وبرفقته الدكتور مؤمن عبد الواحد مدير إذاعة الرأي الفلسطينية، والأستلذ إسماعيل الثوابتة مدير دائرة الإنتاج الإعلامي، والأستاذ محمود الفرا مدير دائرة العلاقات العامة والمحتوى الاعلامي، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
من جهته رحب المستشار المدهون بالأستاذ معروف والوفد المرافق له، مؤكدا على أهمية الإعلام في إبراز الأداء الحكومي وقياس مدى رضا الجمهور في الخدمة المقدمة، ليشعر النواطن بالاطمئان والانتماء والثقة، وأضاف أن الإعلام هو ركيزة لنجاح أي مؤسسة.
وأشاد المستشار المدهون بجهود الإعلام الحكومي في إبراز انجازات المؤسسات الحكومية، ونقل كل ما يصدر عنها للجمهور، ودوره في معالجة الصورة النمطية للوزارات لدى المواطن ووسائل الإعلام.
ومن جانبه هنأ الأستاذ معروف والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع التكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له السداد في الارتقاء بمنظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
 

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