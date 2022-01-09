الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وفي ساعات الظهيرة تنشط سرعة الرياح وتكون مثيرة للغبار، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة ليلاً ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الإثنين، غائماً جزئياً الى صاف ومغبراً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً في معظم المناطق نهاراً وشديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً نهاراً الى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نسبياً نهاراً الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.