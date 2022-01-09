وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تشارك في مسار بيئي لمناصرة وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نجاح اجراء فصل البلازما لحامل تعاني من مضاعفات الوهن العضلي وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء الطبي ينجح بانقاذ طفلة "8" سنوات من الشلل الكامل وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابة واحدة في 5 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2159) الاحد 9/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية رضيع يخرج من بطن أمه “سكران” وكالة الرأي الفلسطينية 49 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: نجاح اجراء فصل البلازما لحامل تعاني من مضاعفات الوهن العضلي

09 كانون ثاني / يناير 2022 09:47

11
11

غزة-الرأي

 أفاد الدكتور غازي اليازجي استشاري ورئيس قسم امراض وزراعه الكلى بمجمع الشفاء الطبي بأنه تم اجراء 5 جلسات فصل بلازما لمريضة تبلغ من العمر ٢٨ عام وهي حامل ١٩ اسبوع، أدخلت الى قسم العناية المركزة تعاني من ضيق بالتنفس وعدم القدرة على الحركة ناتج عن مرض الوهن العضلي وبحمد الله وتوفيقه تماثلت المريضة للشفاء بعد إجراء جلسات فصل البلازما وخرجت من قسم العناية المركزة الى قسم الباطنة (الأعصاب) لمتابعة واستكمال العلاج.

 وأكداليازجي على أن مثل هذه الحالات كانت تحول سابقا الى خارج القطاع، وأنه سبق قبل ذلك إجراء ٨ جلسات فصل بلازما لمريض زراعه كلى تكللت بالنجاح.

وقدم د. اليازجي شكره للجهات الداعمة لتوفير الفلاتر الخاصة بفصل البلازما ممثله باللجنة الأردنية لدعم القطاع الصحي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟