الصحة: نجاح اجراء فصل البلازما لحامل تعاني من مضاعفات الوهن العضلي

غزة-الرأي

أفاد الدكتور غازي اليازجي استشاري ورئيس قسم امراض وزراعه الكلى بمجمع الشفاء الطبي بأنه تم اجراء 5 جلسات فصل بلازما لمريضة تبلغ من العمر ٢٨ عام وهي حامل ١٩ اسبوع، أدخلت الى قسم العناية المركزة تعاني من ضيق بالتنفس وعدم القدرة على الحركة ناتج عن مرض الوهن العضلي وبحمد الله وتوفيقه تماثلت المريضة للشفاء بعد إجراء جلسات فصل البلازما وخرجت من قسم العناية المركزة الى قسم الباطنة (الأعصاب) لمتابعة واستكمال العلاج.

وأكداليازجي على أن مثل هذه الحالات كانت تحول سابقا الى خارج القطاع، وأنه سبق قبل ذلك إجراء ٨ جلسات فصل بلازما لمريض زراعه كلى تكللت بالنجاح.

وقدم د. اليازجي شكره للجهات الداعمة لتوفير الفلاتر الخاصة بفصل البلازما ممثله باللجنة الأردنية لدعم القطاع الصحي.