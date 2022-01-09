وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قسم 8 بمعتقل مجدو شمال فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية أردني يحول قشر البرتقال إلى حقائب يد تنبض بالفخامة وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات": حملة تخفيض الترخيص تنتهي أواخر يناير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 شبان وفتى من القدس وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يوصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 4 وفيات و13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية هآرتس: "إسرائيل" ترفض إدخال معدات البنية التحتية للصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية إخماد حريق هائل نشب بمنزل ومخازن غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يكرم مدير دائرة الاشعة السابق د. كمال جبر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

09 كانون ثاني / يناير 2022 10:43

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين، والمصلين، والاعتداء على بعضهم.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وتهويد المدينة المقدسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟