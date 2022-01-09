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الصحة: 4 وفيات و13 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

09 كانون ثاني / يناير 2022 10:47

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 75 حالة، بعد إجراء 215 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 190932 إصابة، والحالات النشطة 1167 حالة، والمتعافين 188041 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1724 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وبينت الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 550390 شخصاً.

 

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