البطاطا السامة قد تقتل آكلها

البطاطا السامة قد تصل إلى مائدتك بسهولة من دون أن تعلمين ، تماما كما بعض الخضروات الشائعة الأخرى التي تكون سامة لما تحتويه من مكونات كيميائية بفعل الأسمدة أو أنها تكون كذلك بإحدى اطوار نموها ، مثل الفطر و الطماطم و العنبيات وحتى التفاح .

البطاطا و سبب سُميتها

و يرجع ظهور البطاطا في كتب التاريخ إلى القرن 16 ، و قد ساهم بإنتشارها حول العالم فشل المحاصيل و المجاعات الشديدة ، فهي الخضار السائد و اليومي في النظام الغذائي اليومي لكثير من الشعوب ، لكن البطاطا كما الطماطم تحتوي السم في براعمها و أوراقها ، و حتى في البطاطا ذاتها إذا ما تركت لتتحول إلى اللون الأخضر ، حيث يعود اللون الأخضر إلى التركيز العالي من السم glycoalkaloid أو مادة Solanine السامة و القاتلة و إن كانت بكميات صغيرة ، و على الرغم من أن تطور السم فيها نادر الحدوث ، إلا أنه وارد من وقت لأخر ، و قد يتسبب بحالات متطورة من التدهور الصحي منها الدخول في غيبوبة و من ثم الوفاة إن تم تناول حبات البطاطا المسممة أو شرب شاي أوراق البطاطا .

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أما السبب الآخر لسمية البطاطا فيعود إلى طريقة تخزينه غير الصحية ، حيث تسبب مؤخرا تخزين حبات بطاطا في قبو عائلة روسية إلى وفاة أفرادها ، و ذلك بسبب الغازات السامة المنبعثة من البطاطا المتعفنة والمخزونة لمدة طويلة ، حيث أدى تنشقه إلى الموت الفوري .

و للتعرف على مظاهر البطاطا غير الصالحة للإستهلاك ، إليك بهذه النصائح .

أعراض التسمم بالبطاطا السامة

أعراض التسمم من بعد تناول البطاطا السامة تكون جسيمة و متتابعة إن لم يتم معالجتها طبيا و بشكل فوري فهي : آلام بالبطن ، الغثيان ، التقيؤ ، الحمى ، الهلوسة ، الصداع ، فقدان الشعور ، ضعف البصر ، إنخفاض درجة الحرارة للجسم ، الدخول في غيبوبة ، إنخفاض متسوى النبض ، و في حالات مستعصية التسبب بالوفاة .

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كيف تتجنبين البطاطا السامة

توجد المادة السامة السولانين Solanine في البطاطا الخضراء و براعم البطاطا المتفرعة منها ، لذا لا تأكلي أبدا البطاطا التي يظهر فيها اللون الأخضر تحت القشرة ، و تخلصي من البراعم التي تنمو على البطاطا .

البطاطا الطبيعية (غير الخضراء) بإمكانك تناولها بأمان من بعد إزالة البراعم عنها .

لا تقومي بتناول أو شرب نبات غير معروف ، و احرصي على غسل يديك بعد العمل في الحديقة أو البستان .