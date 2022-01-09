9 وفيات و264 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة وغزة

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، تسجيل 9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و201 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و3 حالات في جنين، وحالة في طوباس، وحالة في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 41، طوباس 14، طولكرم 17، رام الله والبيرة 84، نابلس 35، الخليل 33، ضواحي القدس 3، جنين 17، قلقيلية 3، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 14، طوباس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 33، نابلس 15، الخليل 26، ضواحي القدس 6، جنين 8، سلفيت 6، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 75".

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 105، بينهم 22 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.