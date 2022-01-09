الاحتلال يخطر بهدم مسجد ومنازل غرب بيت لحم

واصلت قوات الاحتلال حملتها في بلدة نحالين غرب بيت لحم، والمتمثلة بهدم المنشآت، وإصدار إخطارات بالهدم ووقف البناء في أماكن مختلفة من البلدة
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخطرت خلال الفترة الأخيرة بهدم منازل للمواطنين، إضافة إلى مسجد، وغرف زراعية، حيث وصل عدد الاخطارات إلى 8 في أماكن متفرقة من البلدة.
وأوضحت المصادر أن بلدة نحالين محاصرة بالمستوطنات من جميع الاتجاهات، حيث تستمر هذه المستوطنات بالتوسع في أراضي المواطنين، ما يؤدي إلى تقليص الأراضي المحيطة في البلدة، وبالتالي عدم القدرة على التوسع الأفقي للسكان.
ولفتت إلى أن المواطنين قاموا خلال الفترة الأخيرة ببناء غرف زراعية صغيرة في أطراف بلدة نحالين، لحماية أراضيهم من الاستيطان، لكن قوات الاحتلال هدمت جزءاً منها، وأخطرت الباقي، ومن المتوقع أن تقوم بعلمية الهدم في أي لحظة.