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الاحتلال يخطر بهدم مسجد ومنازل غرب بيت لحم

09 كانون ثاني / يناير 2022 04:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

واصلت قوات الاحتلال حملتها في بلدة نحالين غرب بيت لحم، والمتمثلة بهدم المنشآت، وإصدار إخطارات بالهدم ووقف البناء في أماكن مختلفة من البلدة

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخطرت خلال الفترة الأخيرة بهدم منازل للمواطنين، إضافة إلى مسجد، وغرف زراعية، حيث  وصل عدد الاخطارات إلى 8 في أماكن متفرقة من البلدة.

وأوضحت المصادر أن بلدة نحالين محاصرة بالمستوطنات من جميع الاتجاهات، حيث تستمر هذه المستوطنات بالتوسع في أراضي المواطنين، ما يؤدي إلى تقليص الأراضي المحيطة في البلدة، وبالتالي عدم القدرة على التوسع الأفقي للسكان.

ولفتت إلى أن المواطنين قاموا خلال الفترة الأخيرة ببناء غرف زراعية صغيرة في أطراف بلدة نحالين، لحماية أراضيهم من الاستيطان، لكن قوات الاحتلال هدمت جزءاً منها، وأخطرت الباقي، ومن المتوقع أن تقوم بعلمية الهدم في أي لحظة.

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