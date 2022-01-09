"التشريعي" بغزة يثمن دور الإعلام الحكومي والصحافة المحلية

غزة – الرأي:

ثمن نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، دور المكتب الإعلامي الحكومي والصحافة المحلية، مؤكدين أهميتهم في نقل معاناة شعبنا للعالم.

جاء ذلك خلال زيارة نفذتها لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي لمقر المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة اليوم الأحد، لتعزيز العلاقة ومناقشة بعض الملفات.

وأكد النائب سالم سلامة، على أن الزيارة تأتي للشد على أيادي الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين تزامناً مع يوم الوفاء لهم، وتقديراً لجهدهم، خاصة في الحروب الأخيرة.

وبين "سلامة" في حديثه لـ"الرأي" أن الصحفيين الفلسطينيين كان لهم نجاحاً باهراً باعتبارهم في خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، داعياً إياهم لمزيد من التفوق لنبذ الرواية الإسرائيلية.

بدوره، عبر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف عن ساعدته بالزيارة التي تتزامن مع بداية عام جديد، مشيراً إلى أنه تم إطلاع النواب على عمل المكتب وأقسامه المختلفة.

وقال: "سمعنا منهم كلاماً أثلج صدورنا ويُعبر عن تفهم التشريعي لأهمية العمل الإعلامي واستعداهم لتوفير كل المناخات المناسبة تشريعياً ومتابعة مسؤولياتهم تجاه الإعلام الفلسطيني".