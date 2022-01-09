وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" بغزة يثمن دور الإعلام الحكومي والصحافة المحلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم مسجد ومنازل غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية "حملة المقاطعة" تعلن عن تكريم الإعلاميين المبادرين بمناهضة التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية 9 وفيات و264 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية قدمت خدمات بـ 146 مليون دولار خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية النحال يؤكد على خدمة الجمهور وإرساء العدالة ونصرة الحق وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": تسجيل عدة إصابات بمتحور "أوميكرون" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بسرعة الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تصاعد انتشار فيروس "كورونا" في صفوف الأسرى مجدداً

09 كانون ثاني / يناير 2022 06:30

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أكّد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، أنّ معلومات ترد تباعاً عن تصاعد انتشار فيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت النادي إلى أنّ السجون التي ثبت فيها إصابات بين صفوف الأسرى مؤخرًا، سجني "النقب، وعوفر"، حيث سُجلت (25) إصابة في قسم (25) في سجن “النقب”، و(6) في سجن “عوفر” توزعت على أقسام “المعبار” – (17، 14)، وقسم (21).

وأضاف، أنّ هناك تخوفات كبيرة على مصير الأسرى، بعد أن قامت إدارة سجن “ريمون” بإغلاق السّجن بشكلٍ كامل، للاشتباه بوجود إصابات بين صفوف السّجانين.

يذكر، أنّ عدد الإصابات بفايروس “كورونا” بين صفوف الأسرى والتي تمكّنت المؤسسات من توثيقها منذ بداية انتشار الوباء في السجون في شهر نيسان/ أبريل 2020 حتّى يناير/ كانون الثاني الجاري بلغت (394) إصابة.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال، عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل، وترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان الأسرى قد تلقوا جرعات اللقاح ضد فايروس “كورونا” بعد ضغوط نفّذتها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟