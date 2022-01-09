تصاعد انتشار فيروس "كورونا" في صفوف الأسرى مجدداً

فلسطين المحتلة - الرأي

أكّد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، أنّ معلومات ترد تباعاً عن تصاعد انتشار فيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت النادي إلى أنّ السجون التي ثبت فيها إصابات بين صفوف الأسرى مؤخرًا، سجني "النقب، وعوفر"، حيث سُجلت (25) إصابة في قسم (25) في سجن “النقب”، و(6) في سجن “عوفر” توزعت على أقسام “المعبار” – (17، 14)، وقسم (21).

وأضاف، أنّ هناك تخوفات كبيرة على مصير الأسرى، بعد أن قامت إدارة سجن “ريمون” بإغلاق السّجن بشكلٍ كامل، للاشتباه بوجود إصابات بين صفوف السّجانين.

يذكر، أنّ عدد الإصابات بفايروس “كورونا” بين صفوف الأسرى والتي تمكّنت المؤسسات من توثيقها منذ بداية انتشار الوباء في السجون في شهر نيسان/ أبريل 2020 حتّى يناير/ كانون الثاني الجاري بلغت (394) إصابة.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال، عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل، وترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان الأسرى قد تلقوا جرعات اللقاح ضد فايروس “كورونا” بعد ضغوط نفّذتها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.