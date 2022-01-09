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الاحتلال يمدد اعتقال والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات

09 كانون ثاني / يناير 2022 06:36

والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات
والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات

فلسطين المحتلة - الرأي

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الأسيرة عطاف جرادات (49 عاما) من بلدة السيلة الحارثية بمدينة جنين، لمدة 8 أيام إضافية، بذريعة استكمال التحقيق.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة جرادات في 27 ديسمبر الماضي، بعد مداهمة منزلها وتفتيشه وتخريبه. وتعتقل سلطات الاحتلال نجلي الأسيرة عطاف (عمر وغيث)، وتتهمهما بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" المخلاة منتصف ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وفجر الـ 20 من ديسمبر الماضي، داهمت قوات الاحتلال، ترافقها وحدات هندسة، منزل الأسيرة جرادات وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه، ضمن سياسية انتقامية ينتهجها الاحتلال بهدم منازل ذوي الفلسطينيين الذين شاركوا أو ساعدوا في عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

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