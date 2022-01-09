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الاحتلال يصادق على مشروع قانون يحظر لم شمل الفلسطينيين

09 كانون ثاني / يناير 2022 06:51

إحدى جلسات الكنيست الإسرائيلي
إحدى جلسات الكنيست الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد"، والذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

وقدمت "شاكيد" مقترح القانون للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

وبررت مقترح قانونها بالقول إن "هناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها".

وأضافت "إذا لم يتم تمرير القانون يجب أن نجد حلاً آخر، عندما كان القانون ساري المفعول بالمعدل كانت تصل مكاتب الداخلية لدى الاحتلال ألف طلب بالعام، لكن بعد إلغاء القانون، خلال 3 أشهر فقط تلقينا 1500 طلب لم شمل، القانون مهم جدا بالنسبة لي ولا أخجل من قول ذلك، حتى من الناحية الديموغرافية".

ويأتي تقديم القانون والمصادقة عليه في اللجنة التشريعية، بعد بلاغ "شاكيد" لما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر فلسطيني من الداخل المحتل 48.

وتعاني عشرات آلاف العائلات الفلسطينية نتيجة هذا القانون، الذي تقول حكومة الاحتلال إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في حكومات الاحتلال المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.

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