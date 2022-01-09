استهداف حافلة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة في الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

استهدف شبان فلسطينيون، مساء اليوم الأحد، حافلة للمستوطنين على طريق "غوش عتصيون" الاستيطاني بعدد من الزجاجات الحارقة.

وأفاد موقع 0404 العبري أنّ شبّانًا فلسطينيين رشقوا حافلة للمستوطنين بـ4 زجاجات حارقة، كانت تسير على طريق "غوش عتصيون"، دون وقوع إصابات.

وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، تزامنًا مع عمليات فدائية ينفذها الشبان الفلسطينيون.

وتعد مستوطنة "غوش عتصيون" من أولى المستوطنات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967م.