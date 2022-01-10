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الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

10 كانون ثاني / يناير 2022 08:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في معظم المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة ليلا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق الى بارد ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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