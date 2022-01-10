الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة الغربية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة طالت 17 مواطنًا، فيما داهمت منزل الأسير يعقوب قادري أحد أبطال عملية "نفق الحرية" في جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بيت لحم، وهم: محمد جعفر طقاطقة، وإبراهيم خالد طقاطقة، ومحمد محمود طقاطقة، ومأمون أكرم طقاطقة، وربيع علاء طقاطقة ونور الدين جلال طقاطقة وجميعهم من بيت فجار جنوبًا، وذلك إلى جانب ناصر محمد الوحش.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت كلا من: إبراهيم خبيصة، وعمر سلامة بني شمسة وأدهم أبو زيتون من بيتا جنوب نابلس.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الجلزون شمال رام الله كلا من: اعتقال أحمد صافي والمحررين علاء أبو شريفة وأواب مبارك.

كما اعتقلت القوات عبد الرحمن مهند صدقة من عنزة جنوب جنين، وداهمت منزل الأسير يعقوب قادري في بير الباشا جنوبًا، وهو أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم مؤقتًا من سجن جلبوع في أيلول من العام الماضي.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: رمضان الحج محمود من القدس، وعدي جمهور من بيت عنان شمال غرب المدينة، وحمودة حماد من مخيم قلنديا شمالًا.