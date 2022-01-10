الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الإثنين، 20 مواطناً من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، وهم: محمد جعفر طقاطقة (23 عاما)، وإبراهيم خالد طقاطقة (17 عاما)، ومحمد محمود طقاطقة (20 عاما)، ومأمون أكرم طقاطقة (19 عاما)، وربيع علاء طقاطقة (21 عاما)، ونور الدين جلال طقاطقة، من بلدة بيت فجار، وناصر محمد الوحش (23 عاما) من مدينة بيت لحم، وحازم جمعة صلاح (46 عاما) من بلدة الخضر.

ومن محافظة نابلس، اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيتا، وهم: إبراهيم علي خبيصة، وهو شقيق الشهيد محمد خبيصة، والأسير المحرر عمر سلامة بني شمسة، وإبراهيم أبو زيتون.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: أواب أحمد مبارك، وهو أسير محرر، والشاب علاء صالح أبو شريفة من مخيم الجلزون، ومحمود أبو عطية من مخيم الأمعري.

ومن جنين، اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد الرحمن مهند صدقة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في قرية عنزة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين، وهم: الأسير المحرر محمد الزغل من حي رأس العامود، ورمضان حج محمود من حي الشيخ جراح، وشاب آخر (لم تعرف هويته) من حي واد حلوة في سلوان جنوب المسجد الأقصى، والمحامي عدي فرح جمهور من بيت عنان شمال غرب القدس، ومحمد عبد الله حماد من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.