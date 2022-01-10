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حافلة أم قطار؟.. مركبة يابانية تحير العالم!

10 كانون ثاني / يناير 2022 09:11

حافلة أم قطار؟.. مركبة يابانية تحير العالم!
حافلة أم قطار؟.. مركبة يابانية تحير العالم!

أثارت مركبة جديدة في اليابان الحيرة لدى رواد التواصل الاجتماعي، عند البحث عن تصنيف لها وما إن كانت تستحق وصف حافلة أم قطار.

والمركبة هي "دي إم في"، أول مركبة ثنائية الاستخدام في العالم، حيث أنها تسير على الطرق الممهدة وعلى قضبان السكك الحديد، ومن المقرر تشغيلها لأول مرة غدا السبت في بلدة كايو بإقليم توكوشيما الياباني.

وتشبه المركبة حافلة صغيرة وتعمل بإطارات مطاطية عادية على الطريق، لكن عندما تغير وضعيتها، تنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكك الحديدية وتتحول فعليا إلى عربة قطار.

وترفع عجلات القطار الإطارات الأمامية عن المسار بينما تظل العجلات الخلفية منخفضة لدفع المركبة على السكك الحديدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسا كوست" للسكك الحديدية التي تشغل مركبات "دي.إم.في" إنها يمكن أن تساعد البلدات الصغيرة مثل كايو التي ترتفع فيها معدلات الشيخوخة وينخفض عدد السكان وتجد شركات النقل المحلية صعوبات في تحقيق أرباح.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة شيجيكي ميورا، أن هذه المركبة يمكن أن تصل إلى السكان المحليين كحافلة وتنقلهم إلى السكك الحديدية أيضا، وعلى وجه الخصوص، في المناطق الريفية التي يرتفع فيها عدد السكان المسنين، وقال: "نتوقع أن تكون وسيلة نقل عام جيدة جدا".

وأشارت شركة "أسا كوسك" إلى أن المركبة "دي إم في" يمكن أن تقل ما يصل إلى 21 راكبا وتعمل بسرعة 60 كيلومترا في الساعة على قضبان السكك الحديدية ويمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة على الطرق العامة.

وسيعمل الأسطول الصغير من المركبات متعددة الألوان بوقود الديزل على امتداد جزء من ساحل جزيرة شيكوكو في جنوب اليابان ليربط بين بعض المدن الصغيرة ويتيح للركاب التمتع بمناظر خلابة على الساحل.

وقال ميورا إنه يأمل في أن يشجع المشروع عشاق السكك الحديدية بجميع أنحاء اليابان على زيارة البلدة.

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