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6 كيلومترات تتحدى المنطق.. سبب "رائع" وراء طريق الصين العجيب

10 كانون ثاني / يناير 2022 09:28

6 كيلومترات تتحدى المنطق.. سبب "رائع" وراء طريق الصين العجيب
6 كيلومترات تتحدى المنطق.. سبب

تواصل الصين إبهارنا بما تقوم في مجالات كثيرة ومتنوعة، مثل بناء الجسور المعلقة وأطول الجسور في العالم وأسرع بناء لبرج، وأسرع قطار طلقة وغير ذلك.

وعلى الرغم من أن "طريق الصين العجيب" ليس حديثا، بل تم شقه في العام 1995، فإنه يظل منفردا بطبيعته وشكله.

فهذا الطريق المتعرج والمتموج البالغ طوله 6.3 كيلومترات، يحتوي على 68 منعطفا، وبلغت تكلفته حوالي 154 ألف جنيه استرليني.

وتم شق الطريق وتعبيده لربط قرى جينشينغ وجينغاشاو في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي ذلك الوقت، كانت النية شق الطريق على طول الجبل، الأمر الذي يعني تملك الحكومة لأراضي السكان في تلك المنطقة، لكن الحكومة قررت تنفيذ الطريق من دون التعرض للأراضي الزراعية للسكان، فجاء على هذا النحو العجيب.

وعلى الرغم من خطورته، إلا إن السكان يبدون مرتاحين لوجود الطريق الذي يوفر عليهم المشقة وحمل مشترياتهم ومقتنياتهم على أكتافهم.

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