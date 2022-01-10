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الصحة: حالة وفاة و98 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

10 كانون ثاني / يناير 2022 09:28

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجل حالة وفاة واحدة و98 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 27 حالة، بعد اجراء 1465 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 191030 إصابة، والحالات النشطة 1237 حالة، والمتعافين 188068 حالة.
فيما وصل اجمالي الوفيات  1725 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  44 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

وبين الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 551588 شخصاً.

 

 

 

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