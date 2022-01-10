مستوطنون يجرفون 50 دونماً جنوب نابلس

نابلس – الرأي:

جرَف مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الإثنين، مساحات واسعة من أراضي المواطنين القريبة من مستوطنة "يتسهار"، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة نحو 50 دونماً وتقع أسفل الجبل المقامة عليه مستوطنة "يتسهار".

وقال مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد، إن المستوطنين أقاموا مؤخرا عددا من الوحدات الاستيطانية في المنطقة المُجَرفة، بشكل يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الجبل المملوك لأهالي قرى وبلدات بورين وحوارة وعصيرة القبلية.

وبين أن هذه المنطقة معلنة كمناطق نفوذ مستوطنات منذ عشرات السنوات ويمنع المواطنين من الوصول إليها وزراعتها واستصلاحها.