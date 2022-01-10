مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات.

وأدى المستوطنون المقتحمون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول "الهيكل" المزعوم، فما تولت شرطة الاحتلال حماية المقتحمين.

وشهد المسجد تواجد للمصلين والحراس وطلبة العلم الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين، والمصلين، والاعتداء على بعضهم.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على الأقصى وتهويد المدينة المقدسة.